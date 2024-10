Stramaccioni: “Hummels? Non è solo un problema di condizione. Vi spiego perchè Juric lo tiene fuori”

AS ROMA NEWS – L’allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni ha parlato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell’attuale caso Hummels in casa Roma, col tedesco che non è ancora riuscito a esordire ufficialmente con la maglia giallorossa. Queste le sue parole.

Juric dice: “Se Hummels non gioca è colpa mia, non sua”: è una frase che la sorprende?

“Juric mette sempre la faccia con schiettezza sulle scelte e credo che questa dichiarazione faccia capire che non è “solo” un tema di condizione del giocatore”.

In una difesa a 3, al centro, è così difficile trovare posto per il miglior difensore dell’ultima Champions?

“Un giocatore della sua esperienza può dare il suo contributo in una difesa a tre, poiché la copertura reciproca è maggiore per il centrale e l’esposizione potenzialmente minore. Il problema secondo me è ciò che Juric vuole da chi gioca in quella posizione”.

Hummels sulla carta è il miglior difensore a livello di impostazione.

“Ha letture di gioco di alto livello. Credo che il punto sia l’idea di calcio di Juric, che richiede un’intensità difensiva per i centrali molto alta, con una capacità di accettare l’uno contro uno a campo aperto. Non sono convinto che Hummels incarni alla perfezione questo identikit, motivo per cui probabilmente servirà un po’ di tempo in più per dare il proprio contributo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

