Juric ha le ore contate: arrivano i Friedkin, in panchina si cambia

AS ROMA NEWS – L’esperienza di Ivan Juric sulla panchina della Roma è arrivata ormai agli sgoccioli. L’allenatore croato non è riuscito a fare breccia nella testa dei calciatori, ma nemmeno nel cuore dei tifosi, tra prestazioni mediocri e risultati non all’altezza delle aspettative dei Friedkin. Che ora si preparano a cambiare.

I texani atterreranno oggi all’ora di pranzo nella Capitale, quando Juric avrà concluso la sua (ultima) conferenza stampa prepartita da allenatore giallorosso. Il destino del tecnico è scritto, a prescindere da come andrà la partita di domani contro il Bologna.

I proprietari, scrive oggi Il Romanista, hanno ormai deciso: in panchina si cambia. La squadra non sta dando segnali di vita, e dopo il brutto pareggio contro il Saint-Gilloise anche lo stesso Juric appariva completamente sfiduciato. A questa Roma serve una scossa, e solo l’arrivo di un allenatore carismatico può ridare motivazioni ai giocatori: in crescita le quotazioni di Roberto Mancini.

La scossa però dovrà coinvolgere tutti, e non solo la squadra: è imminente anche l’arrivo di un nuovo dirigente che avrà il compito di ridisegnare le strategie del club. E mentre la Roma è in attesa di una serie di novità sostanziali, la squadra dovrà affrontare il Bologna (domenica ore 15) in un clima a dir poco surreale.

Fonte: Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!