Italia, Spalletti convoca solo Pisilli: Mancini, Pellegrini e Cristante restano a casa (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un solo giocatore della Roma figura nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League contro il Belgio (in programma giovedì 14 novembre alle 20.45) e la Francia (in programma domenica 17 novembre alla stessa ora).

L’attuale ct degli azzurri ha chiamato Niccolò Pisilli, ma ha lasciato a casa Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.

I tre calciatori esclusi pagano il momento negativo vissuto dalla squadra ma soprattutto le loro prestazioni, molto al di sotto delle aspettative.

