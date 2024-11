Friedkin in arrivo a Roma domani alle 13. Con loro anche il braccio destro Mark Watts

AGGIORNAMENTO – I Friedkin arrivano a Roma e preparano la rivoluzione: stando a quanto scrive il portale del Corriere dello Sport, Dan e Ryan saranno su uno dei jet che voleranno in direzione della Capitale domani in tarda mattinata.

Presente con loro anche Marc Watts, braccio destro dei texani che generalmente si muove solo quando sono in arrivo novità importanti all’interno del club. Saranno dunque giorni importanti per capire quali saranno le prossime mosse dei presidenti per provare a cambiare le sorti di una stagione nerissima.

Lo sbarco a Roma dei Friedkin, aggiunge il portale de Il Romanista, è previsto per le ore 13 di domani.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin potrebbero fare ritorno a Roma domani mattina. Stando a quanto riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, è previsto l’arrivo nella Capitale per la tarda mattinata di sabato dei jet personali dei presidenti del club giallorosso.

Non c’è però conferma sul fatto che a bordo ci siano proprio i due texani, il cui rientro a Trigoria dunque non è ancora certo. Ma l’indizio è comunque rilevante.

Domani in tarda mattinata — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 8, 2024

Dopo il deludente pareggio di ieri la posizione di Ivan Juric è più che mai in bilico e il tecnico rischia l’esonero dopo la gara contro il Bologna di domenica prossima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!