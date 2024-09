JURIC: “Sensazioni positive, vedo entusiasmo tra i giocatori. Pellegrini? Esemplare, ha un dolorino ma vuole esserci” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Roma-Venezia, in programma domenica 28 settembre alle 15, mister Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore giallorosso sull’impegno contro i veneti e sulle possibili scelte di formazione:

Tra primo e secondo tempo c’è stata differenza col Bilbao: che idea si è fatta? La squadra non ha la condizione per reggere 90 minuti?

“Fisicamente non c’entra niente, abbiamo corso più nel secondo tempo che nel secondo. Ci sono state alcune cose, ma Svilar non ha fatto mai una parata. Possiamo migliorare nel fatto che possiamo fare più possesso, è proprio un discorso di mentalità sul risultato da portare a casa, là c’è materiale per crescere. Ma le statistiche dicono che abbiamo corso di più nel secondo tempo”.

Può aiutare il fatto di giocare molto può aiutare l’apprendimento?

“La squadra sembra molto partecipa, che si diverte e che voglia giocare il prima possibile. La sensazione è molto positiva, c’è entusiasmo”.

Come sta Pellegrini? Lui è il capitano, è un momento difficile. Come lo vede e come deve reagire?

“Ha un comportamento eccezionale, oggi vuole provare ad allenarsi col gruppo, ha un po’ di dolorino, ma vuole esserci. Comportamento esemplare, vuole dare il suo contributo”.

Non ha ancora utilizzato Hummels e Dahl, possono entrare nelle rotazioni?

“Hummels il prima possibile, sta lavorando tanto per portarlo a buon livello, stiamo spingendo. Dahl è giovane, dobbiamo valutare bene, bisogna essere lucidi nelle scelte”.

Cosa sta facendo per evitare guai muscolari?

“Celik e Dybala non hanno niente, oggi vogliono provare ad allenarsi. Trigoria come struttura ti offre il massimo per il recupero dei giocatori. Si stanno sviluppando tante tecniche per il recupero. Bisogna avere rose di 20 giocatori per cambiare, il problema a lungo termine è giocare senza avere tempo di allenarsi, che è quello che ti dà la forza per le partite. Bisogna gestire la rosa, cercare di includere più giocatori possibile. La Roma deve sempre giocare con l’intensità, non puoi farlo al 70% ma sempre al 100% per ottenere risultati”.

Ghisolfi sembra molto dentro la squadra…

“Stiamo condividendo tutto, mi ha accolto molto bene anche umanamente sono molto soddisfatto, ci diciamo le cose in faccia senza nascondere niente”.

Come sta Le Fee e dove lo vede? Centrocampista o trequartista?

“Spero almeno che sia pronto per la prossima settimana. Per me è un centrocampista per come l’ho visto in Francia, è tecnico ma anche bravo in fase difensiva come voglio io”.

Se non dovesse farcela Celik, Abdulhamid le offre garanzie o meglio El Shaarawy adattato?

“Con i nuovi giocatori che arrivano da altro mondo ci vuole tempo. L’altro giorno ho voluto vederlo sul campo, penso che col tempo migliorerà. Dobbiamo stare attenti con Hermoso, farne due di fila può essere troppo. Ma per certi giocatori è prematuro, bisogna dargli tempo per farsi un giudizio”.

Ha delle coppie a centrocampo? Konè e Pisilli possono giocare insieme?

“Ci stoi pensando, ora ho un altro allenamento. Ma a me Konè e Pisilli mi stuzzicano molto come caratteristiche, hanno voglia di migliorare. Sono giovani, hanno grandissima prospettiva, mi piacciono molto. Oggi vedo l’allenamento, ma sono prospetti che mi piace avere”.





Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!