JURIC: “Guai a sottovalutare l’Elfsborg, domani è una grande occasione per noi. Su Hummels devo decidere, Dovbyk è un po’ stanco” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ivan Juric parla dalla Svezia in conferenza stampa alla vigilia di Elfsborg-Roma, gara valida per la seconda giornata della fase uno dell’Europa League.

Queste le parole dell’allenatore croato sulla partita di domani sera e sulle scelte di formazione che opererà in vista della trasferta di Monza:

Un occhio più sul campionato in questa fase?

“Siamo partiti male in campionato, ma con le ultime due vittorie abbiamo un po’ recuperato terreno. Monza sarà fondamentale per chiudere il ciclo, ma vogliamo fare bene anche in Europa. Voglio usare tutta la rosa per essere sempre freschi, perchè poi i viaggi e le partite si pagano e dobbiamo essere lucidi. Qualcosina voglio cambiare, non troppo, ma qualcosa sì”.

C’è stato tanto possesso palla rispetto al Torino, che vuol dire, che la squadra è diversa?

“No, penso che sia per il tipo di avversario e dai giocatori che lo fanno bene. Noi vogliamo essere aggressivi nel recupero della palla e poi mantenerla, a lunghi tratti ci è andata bene e vedo margini di miglioramento pazzesco nella comprensione degli spazi e delle idee, lì possiamo migliorare tanto. Ma l’idea è di pressare per avere noi la palla, è questa l’idea principale”.

E’ il momento di vedere Hummels? Angelino e Dovbyk sono indispensabili anche domani?

“Su Hummels dobbiamo decidere, ma deve mettersi in condizione giusta per giocare, è un ruolo pericoloso dove non puoi sbagliare niente. Angelino è uno che recupera presto. Dovbyk abbiamo visto che è un po’ stanco, devo decidere se farlo partire dall’inizio o a gara in corso”.

Cosa penso dell’Elfsborg?

“Mi piace molto, fa un 3-4-3 con al Genoa, gli è rimasto qualcosa di quel lavoro. Una squadra aggressiva, diretta, con valori, attaccanti interessanti, quinti interessanti, domani sarà una battaglia. Oscar essendo giovane sta facendo un grandissimo lavoro”.

Come si fa a non sottovalutare un avversario meno conosciuto?

“Ci sono tante difficoltà, campo sintetico, tante cose. Non possiamo abbassare il livello, l’attenzione deve essere massimale. Per noi domani è una grandissima occasione per rafforzare il gruppo, ma mentalità e il pensiero di essere una squadra forte. Non voglio assolutamente vedere sottovalutazioni”.





