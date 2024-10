PELLEGRINI: “Normale essere criticati in un momento difficile, sarà il campo ad aiutarmi. L’esonero di De Rossi? Non è stata chiesta la mia verità” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini interviene in conferenza stampa alla vigilia di Elfsborg-Roma, gara valida per la seconda giornata della fase uno dell’Europa League.

Queste le parole del centrocampista giallorosso sulla partita di domani sera contro gli svedesi e sulla contestazione che il pubblico dell’Olimpico gli sta riservando dopo l’esonero di De Rossi:

L’importanza della gara di domani? Che momento stai vivendo sui fischi?

“Domani è importante, stiamo facendo un percorso e domani è fondamentale per il nostro cammino in Europa e per continuare a lavorare col sorriso. Per quanto mi riguarda, e posso parlare anche per Bryan, è il campo che ti fa risollevare. Alla fine è bello così, è normale essere giudicati e criticati se si vive un momento difficile, ma poi è il campo che ti aiuta, così come entrare a Trigoria e nello spogliatoio e sentirti parte integrante del gruppo, ed è quello che succede ogni giorno”.

Hai parlato con i Friedkin e Lina Souloukou dopo l’esonero di De Rossi? E’ vero che saresti stato disponibile a riconsegnare la fascia?

“Non c’è nessuna mancanza di rispetto per mister Juric che ha capito la nostra tristezza, è stato eccezionale. Per quanto riguarda quel giorno lì, non sono uno da pagliacciate, sono abituato a dire la verità. Quel giorno ho detto quello che pensavo. Sono successe tante cose dove non è stata richiesta la mia verità. Daniele e il suo staff sono un grande gruppo e ci stavano dando tanto. Siamo stati fortunati a trovare un uomo che ha saputo capire e cambiare la tristezza in voglia di stravolgere le cose e rimetterle sulla giusta via”.

E la storia della fascia?

“La fascia è importante sempre, non solo quando la metti la domenica. Io non smetterò di aiutare i miei compagni il più che posso. Non è il gesto simbolico di indossarla la domenica, io questo ruolo lo sento mio. In questo momento complicato, il gruppo si è comportato da gruppo vero”.

Come si può fare per smettere di essere contestati?

“L’importante è giocare bene per far cambiare idea a chi ti sta contestando. Spero sia per questo, perchè per il resto non ho niente a da recriminarmi”.

Vi aspettavate questa crescita di Pisilli?

“Lui è un ragazzo d’oro, di un’umiltà incredibile. Si allena bene, sta attento al minimo dettaglio ed è fondamentale per tutti noi. Secondo me è un giocatore forte, è moderno, sa giocare il pallone, contrastare, ha una grande qualità nell’inserirsi, sa fare gol, e quello è importante. Dipende da lui la crescita che avrà, è ben voluto dal gruppo, vederlo esultare come domenica è un’emozione incredibile per tutti noi. Mi ricorda un po’ qualcosa che ho vissuto ed è sempre bello in un ragazzo così pulito, gioioso e umile”.





