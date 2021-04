Juve al Max: Allegri vicinissimo al ritorno in bianconero

ALTRE NOTIZIE – Massimiliano Allegri sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Questo emerge dalle indiscrezioni in possesso della Gazzetta dello Sport di oggi, che addirittura traccia le basi della nuova squadra bianconera guidata dall’allenatore toscano.

Il destino di Andrea Pirlo appare segnato: l’azzardo fatto in estate non ha dato i frutti sperati, e la Juve, che rischia perfino di restare fuori dalla Champions, non può permettersi altri anni di transizione o di esperimenti.

Ecco perchè nella testa di Agnelli c’è solo un nome, quello di Allegri, pronto a tornare in bianconero. Il tecnico ritroverebbe giocatori che conosce bene e avrebbe un gruppo di giovani da cui ripartire (De Ligt, Chiesa, Kulusevski), e soprattutto un Dybala da rilanciare. Probabili le partenze di Ramsey e Rabiot, e anche Cristiano Ronaldo sarebbe in bilico.

Fonte: Gazzetta dello Sport