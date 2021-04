L’ultimo regalo di Dzeko, il talismano anti United

AS ROMA NEWS – E’ mercoledì, la vigila di Manchester United-Roma, l’attesissima gara di andata di una sfida storica per i giallorossi, che hanno la possibilità di ribaltare in maniera clamorosa una stagione dai due volti: esaltante in Europa League, e disastrosa in campionato.

Oggi tutti i giornali puntano sul “talismano” Edin Dzeko, per diversi motivi: l’attaccante conosce bene lo United, lo ha già affrontato diverse volte, specie con la maglia del City, e gli ha già fatto diversi gol. Ben sette in nove precedenti, cinque delle quali sono arrivate proprio nel Teatro degli incubi romanisti, quell’Old Trafford in cui sono arrivate solo sconfitte (vedi il 7-1 nel 2007). Storica, invece, la doppietta di Dzeko nel 6-1 del City ai Red Devils nel 2011.

Per Solskjaer è uno spauracchio: “Dovremo stare attenti a Dzeko, con lui ogni pallone in area diventa un pericolo“. Fonseca gli metterà vicino Mkhitaryan, un altro che conosce bene lo United, e Pellegrini, gli uomini che dovranno illuminare il gioco della Roma e permettere a Dzeko di colpire.

Fare gol sarà fondamentale per la Roma in vista della gara di ritorno e provare a ribaltare un pronostico che sembra scritto. Per Dzeko sarebbe uno degli ultimi regali alla Roma: a fine stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto, dovrebbe dire addio ai giallorossi, stavolta sul serio. Si parla ormai da mesi di una rescissione consensuale. Prima però bisogna provare a fare la storia con la maglia della Roma.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport