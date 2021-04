AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 27 aprile 2021:

Ore 11:00 – I tifosi della Roma provano a caricare la squadra in vista della sfida contro il Manchester United con un manifesto che riprende una frase pronunciata dall’allenatore dei Red Devils in riferimento ai giallorossi: “Non li conosco, non li ho visti giocare“. “Fate in modo che si ricordi di noi!“, scrivono i tifosi romanisti.

Ore 10:30 – L’Uefa ha già annunciato la squadra arbitrale che dirigerà Manchester United-Roma: Carlos del Cerro Grande, spagnolo, sarà il direttore di gara. Insieme a lui altri cinque connazionali: gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, il IV Uomo Jesús Gil Manzano, il VAR Alejandro Hernández e l’assistente VAR Ricardo de Burgos. (Uefa.com)

Ore 10:20 – I tifosi della Curva Sud si ritroveranno mercoledì intorno alle 13.30 a Trigoria per salutare e caricare la squadra che partirà alla volta dell’Inghilterra, subito dopo la rifinitura mattutina. (Rete Sport)

Ore 10:10 – Edin Dzeko parla al sito della Uefa: “Per me la gara contro lo United è speciale. Loro sono favoriti, ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile. Arrivati in semifinale l’obiettivo è vincere“. (Uefa.com)

Ore 10:00 – Tre o quattro acquisti per rinforzare la Roma. Tiago Pinto mette nel mirino un difensore, un centrocampista e un attaccante. Da Musso a Vlahovic, passando per Koopmeiners e Locatelli, tanti i nomi sul taccuino del ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Ecco la Roma di Maurizio Sarri, l’allenatore ormai sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore dei giallorossi: spazio al 4-3-3 con una difesa solida e un attacco volto allo spettacolo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – L’annuncio del nome del prossimo allenatore della Roma dovrebbe arrivare il 26 maggio, giorno della finale di Europa League. (Leggo)

