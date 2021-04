Bonifazi, Koopmeiners e Vlahovic: così Pinto pensa di rinforzare la Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tre, forse quattro acquisti. La nuova Roma dei Friedkin farà un mercato attento, senza spese folli, ma ugualmente importanti. E oggi sui giornali si tirano fuori i nomi degli obiettivi di Tiago Pinto per puntellare la rosa giallorossa.

In porta i profili sono ormai noti, con Juan Musso in cima alla lista davanti a Meret e Gollini. In difesa spunta il nome di Kevin Bonifazi dell’Udinese, mentre per la corsia destra si torna a parlare di Hysaj, pallino di Sarri che potrebbe arrivare a Trigoria a parametro zero.

A centrocampo avanza la candidatura di Teun Koopmeiners, 23 anni, mediano olandese che gioca nell’AZ Alkmaar, ma in corsa ci sarebbero anche Manuel Locatelli del Sassuolo e Nahitan Nández del Cagliari.

Per l’attacco il cerchio si sta stringendo su Dusan Vlahovic, 21 anni, centravanti serbo della Fiorentina corteggiato da tempo dal gm Tiago Pinto. L’alternativa è il gallo Andrea Belotti.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport