“ON AIR!” – ROSSI: “In tante redazioni c’è il terrore che la Roma batta lo United”, PRUZZO: “Possiamo giocarcela”, FOCOLARI: “Ma se la squadra è quella vista con l’Ajax, c’è aria di sveglia”

David Rossi (Roma Radio): “A sentire i menagrami, la Roma parte già battuta contro il Manchester United. E allora do per scontato che si esca, e vedrò le partite con spirito diverso, sapendo che il 6 di maggio la nostra stagione sarà finita. Io comunque tiferò per la Roma uguale, perdonatemi questa cosa antica e desueta. Voi che invece siete più bravi, avete già capito che questa è una squadra di me**a, e che quindi figuratevi se può passare contro lo United… Il Milan ha goduto di una comunicazione favorevole, ricordo le giornate passate a raccontare quanto fossero straordinari i vari Diaz, Hauge, Calhanoglu. Da quando il Milan non prende tutti quei rigori a favore, è crollato. Se il Milan arriva sesto, e la Roma settima o ottava, non cambia molto. Ora in molte redazioni c’è il terrore che la Roma batta lo United, perchè si dovrebbero rivedere un sacco di giudizi…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Se pensiamo che il Milan è stato campione d’inverno, pensare che possa addirittura non entrare in Champions sarebbe clamoroso. Per loro sarebbe un disastro. Io sapevo che la corsa Champions sarebbe stata combattutissima. Manca la Roma, purtroppo, e il rammarico aumenta perchè se contro Sassuolo, Torino, Parma e Cagliari avesse fatto il suo facendo almeno 7 punti, ora sarebbe ancora aggrappata alla corsa Champions… Io non ho mai pensato che la Roma doveva entrare in Champions, ma giocarsela sì. E allora sarebbe stata positiva la stagione. Così invece non basta la semifinale di Europa League per salvare la stagione. Noi ci speriamo di poter eliminare lo United, la speranza fa parte del tifo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La foto con Allegri apparsa ieri? Se scrivi “State Allegri“, vuol dire che c’è qualcosa di positivo, e allora per quanto riguarda la Roma vuol dire che ci sono notizie buone. E se viene Allegri, hanno fatto bene a dirlo, non ci trovo niente di sbagliato… Se hanno scritto “State Allegri” significa che sta per firmare. Non è che siccome l’hanno detto quei due personaggi, io devo dire che Allegri non va bene. Ma magari fosse…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Queste sono le classiche partite che ogni calciatore vorrebbe giocare. Il Manchester è sicuramente più forte della Roma, che trova il miglior United degli ultimi quattro anni. Noi abbiamo Smalling, Mkhitaryan, Dzeko, e poi un bel contorno: Pellegrini, Veretout, Spinazzola, che ha giocato la Champions con la Juventus. Cosa mi aspetto dalla squadra? Che i giocatori tirino fuori il meglio. L’impegno ti carica da solo, e poi giocare all’Old Trafford senza tifosi è diverso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sono giorni lunghissimi. Purtroppo non abbiamo altro a cui pensare. La distanza dal sesto posto ormai è siderale, è una vergogna… Ora pensiamo al Manchester. Lo United è uno squadrone dal punto di vista della rosa, ma hanno un po’ di problemi a fare gol. Dobbiamo puntare sulla partita sporca, magari sfruttando al meglio le occasioni che ti concedono…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Manchester-Roma? In partite del genere conta la personalità, conta il fatto che non ti tremino le gambe una volta in campo, anche se ci saranno gli stadi vuoti. Chi vince? La miglior difesa, e chi va in serie B? La peggior difesa. Puoi inventarti gli alambicchi più astrusi, ma alla fine la verità è sempre quella… L’unica iniziativa che merita è quella dei tifosi, che andranno a Trigoria ad accompagnare i tifosi all’uscita dai cancelli…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io a questa partita qua mi affido a Smalling, a Mkhitaryan e a Dzeko, sono questi i giocatori a cui mi affido. Speriamo di rivedere tutti al 100%, anche gente come Spinazzola e Veretout, queste sono le individualità a cui dobbiamo aggrapparci. Difesa? Secondo me metterà in mezzo Cristante, con Smalling spostato sul centro-destra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha diversi acciaccati, non possono avere la condizione ottimale, questo è il problema più grosso. Non so se i vari Smalling e Spinazzola possano avere i 90 minuti nelle gambe. Io penso però che la Roma possa giocarsela, deve ritrovare la concentrazione massima per andarsela a giocare. Io mi metterei dietro con un bel 5 e con due attaccanti davanti. Io ci penserei a Mkhitaryan, per me Carles Perez è più in forma. Poi ti metti dietro a 5 e vedi che aria tira. Giocherei come hai fatto contro l’Ajax…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Catenaccio contro lo United? No, non sono d’accordo. La Roma nelle ultime partite ha preso sempre gol, mettersi a difendere è un rischio enorme. La Roma deve giocare diversamente, perchè sia contro Ajax e Atalanta ha fatto partite inguardabili, e deve giocare diversamente. Se gioca in quel modo per me è aria di sveglia. Se invece tira fuori gli attributi, c’è la partita. Al di là dei moduli. Chi gioca deve mettere in campo qualcosa in più…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vlahovic? Io penso che sia fuori budget per la Roma, ora vale circa 50 milioni. Io penso che presto potrebbe aprirsi un discorso con la Juve… La partita di giovedì? Pogba e Cavani ti possono disintegrare, sono giocatori di un’altra categoria, ma non sai come stanno e non sempre sono stati in forma. Lo United ha delle individualità superiori alla Roma, ma se i giallorossi recuperano gente come Spinazzola e Smalling, può creargli dei problemi. Non penso che Fonseca cambierà troppo tatticamente..”

