Juve a 59 punti, il 19 aprile la sentenza. Mou attacca: “Siamo in Italia”. Landucci: “Non decide lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La Juventus riavrà quei 15 punti”. Non è un’indiscrezione, ma la previsione che sembra essere ormai diventata scontata un po’ per tutti, tifosi e addetti ai lavori.

Non si sa bene il motivo di questa convinzione, ma l’aria che si respira intorno ai bianconeri è sempre più questa. Tra dieci giorni, ed esattamente il 19 aprile, il Collegio di Garanzia del Coni deciderà se confermare o meno la sentenza della Corte Federale d’appello che aveva inflitto la penalità al club torinese.

Anche Josè Mourinho ieri sera ha detto la sua, senza nascondere un tono polemico: “Roma terza? Siete sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia…“. Parole che sono state commentate poco dopo da Marco Landucci, vice allenatore della Juventus ieri sera in panchina per l’assenza di Allegri: “Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono.

Le sentenze non le fa lui, no? Aspettiamo il 19. Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana. Abbiamo accettato le decisioni arbitrali come non tutti fanno, accettiamo il verdetto del campo e ripartiamo con fiducia e ottimismo”.

La palla ora passa al Collegio di Garanzia del Coni, che non potrà entrare nel merito della sentenza, ma avrà la possibilità solo di confermarla o annullarla per illegittimità. Alla Juve sono convinti che il 19 aprile la squadra tornerà ad occupare il secondo posto in classifica. Ma questo non significherà automaticamente che i bianconeri giocheranno la Champions l’anno prossimo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo