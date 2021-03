Juventus, che flop: già fuori dalla Champions. Pirlo e Ronaldo finiscono sotto accusa

ALTRE NOTIZIE – Flop Champions, l’ennesimo, per la Juventus. La squadra bianconera fallisce anche quest’anno il suo grande obiettivo stagionale, fermando la sua corsa agli ottavi di finale. Un risultato pessimo per Pirlo, che ora finisce dritto dritto sotto esame.

Ieri il Porto, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscito a portarsi a casa un risultato meritato contro una Juventus apparsa in grave difficoltà nel doppio confronto con un avversario considerato assolutamente alla portata. Al momento dei sorteggi infatti si era parlato di urna fortunata per i bianconeri, ma il campo ha parlato in modo molto diverso.

A deludere ieri nell’eliminazione arrivata nei supplementari è stato soprattutto il grande atteso, Cristiano Ronaldo: un autentico fantasma. Di sicuro il peggiore in campo. “Ronaldo sotto accusa. E ora che succede?”, si chiede la Gazzetta dello Sport. Il futuro dell’attaccante, pagato a peso d’oro dal club bianconero per vincere la Champions, è in bilico.

“Tradita da Ronaldo”, titola il Corriere dello Sport. “Juve, cosi noooo!”, si dispera Tuttosport. Insomma, tutti puntano il dito contro CR7, ma anche Pirlo rischia: l’azzardo fatto dalla dirigenza bianconera a inizio stagione puntando su un allenatore senza esperienza non sta dando i frutti sperati. E la stagione bianconera rischia di essere un disastro, dato che per i bianconeri è decisamente più distante l’Inter capolista dell’Atalanta quinta in classifica, attualmente fuori dalla zona Champions.

Giallorossi.net – F. Turacciolo