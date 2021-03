La Primavera di Nico: Zaniolo in campo tra un mese con i ragazzi di De Rossi

AS ROMA NEWS – Sta per tornare. Questa sarà la Primavera, in tutti i sensi, di Nicolò Zaniolo. Il giocatore sta scaldando i motori: il suo recupero procede per il verso giusto. Il calciatore si allena ormai da tempo sul campo, lavorando col pallone, e presto tornerà in campo.

Tra un mese circa, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, Zaniolo tornerà a giocare una partita ufficiale. Non con la Roma dei grandi, ma con la Primavera di Alberto De Rossi. Un passaggio intermedio che è un grande classico, e che servirà al ragazzo per riprendere il feeling con il calcio giocato, fatto di scatti, contrasti e cambi di direzione continui.

Se le risposte saranno positive, per Zaniolo sarà il momento di giocare con la Roma. L’obiettivo è fissato: se tutto andrà come sperano a Trigora, il talento giallorosso sarà a disposizione di Fonseca per Roma-Atalanta del 21 aprile. Un match per niente banale, sia per la sua data che per l’importanza della sfida.

Fonte: Il Romanista