Olsen, serata da incubo: rapinato e minacciato con un machete davanti alla famiglia

NOTIZIE AS ROMA – Una nottata da incubo per Robin Olsen e la sua famiglia. Stando a quanto racconta il Daily Mail, il portiere della Roma in prestito all’Everton ha vissuto un’esperienza a dir poco sconvolgente insieme ai suoi cari.

L’estremo difensore svedese nella giornata di sabato era in casa con moglie e i suoi due figli. A un certo punto dei ladri sono entrati in casa per rapinarlo e hanno minacciato Robin Olsen e tutta la sua famiglia con un machete.

Fortunatamente la rapina si è conclusa con il furto di gioielli e un orologio di valore, e la famiglia Olsen è rimasta incolume dall’aggressione. Ma la paura è stata tanta. La polizia indaga.

Fonte: Daily Mail