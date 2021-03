Roma, da Pellegrini a Mkhitaryan: c’è una parte di squadra che vuole conoscere i piani del club per restare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il periodo dei rinnovi in casa Roma, cominciato con Ibanez e che potrebbe presto proseguire con Villar. Ci vorrà invece più tempo per gente come Pellegrini o Mkhitaryan, rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci).

Perchè c’è una parte di squadra che prima di legarsi alla Roma a vita vuole conoscere in modo più approfondito i programmi del club. Su tutti Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso prima di rinnovare vuole essere sicuro di quali siano i piani, ossia che si costruisca una Roma in grado di lottare per vincere.

Per questo ha chiesto e ottenuto di rimandare ogni discorso: per avere un quadro più ampio. Discorso identico per Mkhitaryan: difficilmente andrà via a giugno, ma prima di aderire al rinnovo (il club ha esercitato l’opzione ma lui ha il diritto di veto) vuol farsi un’idea dei piani futuri. A partire dall’allenatore, visto che il contratto di Fonseca è in scadenza.

Fonte: La Repubblica