Roma, Icardi e Lacazette: che idee per il centravanti del futuro

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non è una novità che la Roma sia a caccia di un centravanti che prenderà il posto di Edin Dzeko al centro del reparto offensivo. Le voci di mercato parlano di un grande colpo, scrive oggi La Repubblica (M. Pinci).

Per ora sono semplici idee, scrive il quotidiano, ma i nomi che si fanno sono due: Mauro Icardi e Alexandre Lacazette. Due giocatori molto diversi per caratteristiche tecniche, ma accumunati da un fattore tutt’altro che banale: sono due grandi attaccanti che accenderebbero l’entusiasmo della piazza.

Icardi, 28 anni, veste la maglia del PSG ma non è contentissimo del suo utilizzo sporadico e potrebbe anche lasciarsi ingolosire da un ritorno in Italia in una squadra pronta a metterlo al centro del progetto tecnico. Anche Lacazette, 29 anni, gioca poco nell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022 è facile ipotizzare una sua partenza a fine stagione.

Due nomi importanti, che prevedrebbero investimenti pesanti da parte della Roma. Ma per sostituire un centravanti come Dzeko serve il calciatore che possa ricevere questa pesante eredità dentro alla squadra, e accendere l’entusiasmo della gente. Icardi e Lacazette sono per ora solo idee. Abbastanza per immaginare piani ambiziosi: non appena smetteranno di essere solo voci.

Fonte: La Repubblica