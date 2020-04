Juventus e Psg su Calafiori. Ma la Roma vuole blindarlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riccardo Calafiori è il predestinato per la fascia sinistra. Kolarov l’ha preso da tempo sotto la sua ala protettiva, adesso sta alla Roma blindarlo per il futuro. Anche perché, come riporta Tuttomercatoweb, sul giovane della Primavera giallorossa c’è il forte interesse della Juventus ma soprattutto del Paris Saint-Germain, pronte a provare il colpo quando il mercato riaprirà.

Lui è romano e romanista e non ha mai nascosto di avere il sogno di giocare con la maglia giallorossa, ma la società dovrà rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022 per dargli le chiavi della fascia.

Calafiori (16 presenze, 5 gol e 2 assist in stagione) è stato inserito nei 60 migliori giovani al mondo dal Guardian e in stagione è stato già convocato quattro volte da Fonseca in prima squadra. Con il mercato impoverito dai mancati introiti causa coronavirus, la Roma punterà molto sul suo settore giovanile. E Calafiori è la punta di diamante. Ma Petrachi dovrà respingere gli assalti di mercato e lavorare con l’agente Mino Raiola a un prolungamento.

Fonte: Tuttomercatoweb.com