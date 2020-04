“ON AIR!” – CORSI: “Roma era un’altra cosa, i romani non esistono più”, FOCOLARI: “Città indistruttibile, nemmeno i barbari ci sono riusciti”, LO MONACO: “Campionato falsato qualsiasi decisione si prenda”, AUSTINI: “Possibile che il sistema calcio salti se non si finisce mezzo campionato?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Possibile che il sistema calcio possa saltare se non si finisce mezzo campionato? Ma allora che calcio avete costruito…che calcio avete fatto… Ma chi sono quelli che governano il calcio? Fatevi la lista e vedete di che personaggi parliamo, e questi sono i risultati… come al solito quando c’è da fare una cosa seria, il calcio non lo fa mai… Io da questo punto di vista vorrei sempre più proprietà straniere, perchè si spezza quel tipo di mentalità, l’abitudine a ragionare e ad agire in un certo modo…”

David Rossi (Roma Radio): “Dopo 45 giorni siamo per la prima volta a un saldo negativo dei nuovi contagiati. Mi ha fatto molta impressione vedere le immagini del pronto soccorso di Bergamo completamente svuotato, è una testimonianza importante di quello che sta succedendo. Tra due settimane potremo mettere il naso fuori di casa, e tra due settimane la situazione sarà significativamente migliore di adesso. Poi è ovvio che tornare fuori potrebbe causare una piccola nuova ondata, ma riusciremo con tutte le precauzioni e la cosa sarà molto più controllabile…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Ora dipende da noi. Certo, non arriveremo al rischio zero, ma se tutti metteremo in pratica certi comportamenti come la distanza sociale daranno un contributo fondamentale. Il lockdown sta funzionando, ma anche alcuni farmaci che i medici hanno imparato ad usare e che ora stanno facendo la differenza. Io in generale sono meno ottimista di ieri, perchè parlano tutti e ognuno dice la sua…questa cosa non fa bene. Non c’è solo la questione sanitaria, ma anche le ferite dell’anima e della mente e nessuno ne sta tenendo conto. C’è un’altalena in cui alla gente prima gli dai una speranza, e poi gli dici che non sarà così, non gli fai del bene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I romani non esistono più, Roma è stata un’altra cosa. I romani con noi non c’entrano veramente niente… Coronavirus? Una volta il Sud era l’ultima ruota del carro, oggi siamo pronti noi e non loro del Nord. A Roma ci sono stati 23 casi nella Capitale, in una città di 3 milioni. di persone..parliamo dello 0,0%… In Lombardia muore ancora una marea di gente, il problema non è risolto e secondo me non stanno nemmeno all’inizio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il traffico sulle due ruote va incentivato assolutamente. Ma non ci illudiamo che si possa andare in bicicletta, Roma non è una città fatta per la bicicletta. Il monopattino? Si può fare, ma non per spostamenti molto lunghi. Però si incentivi l’uso dei motorini…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il trasporto pubblico a Roma fa schifo, e invece deve essere il futuro della mobilità di una grande città. L’idea che siccome non siamo in grado di garantire il trasporto pubblico, allora lo chiudiamo e diciamo a tutti “prendete l’automobile” sarebbe una cosa che provocherebbe disastri… Poi certo, vanno incentivati gli spostamenti tramite auto, moto, taxi, biciclette… Ma non rompete gli zebedei ai cittadini che ha già tanti problemi…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se oggi si dice che dal 4 maggio ci si allena e dal 31 si gioca, la prima trasferta della Roma sarebbe col Milan…e dove si giocherebbe? A Milano? Mica si può pensare di giocare a Milano…e poi c’è Brescia-Roma…ma quali sono le strutture che possono accoglierti, lì è tutto fermo. Ma come pensiamo di organizzare il campionato di serie A pensando di farlo ripartire a maggio… Qualsiasi sia l’esito, questo campionato sarà falsato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Oggi è il compleanno di Roma… Quando si dice che tutte le strade portano a Roma, quando si dice “Roma caput mundi” non sono modi di dire, è la realtà…Non sono riusciti a distruggerla nemmeno i barbari, nessuno può riuscirci…”

