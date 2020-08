Juventus multata dalla Fifa per la cessione di Benatia: nell’accordo clausola anti-italiane tra le quali la Roma

AS ROMA NOTIZIE – Un anno e mezzo fa era stato ceduto ai qatarioti dell’Al-Duhail, operazione che però è costata cara alla Juventus. Il club bianconero è stato infatti sanzionato dalla Fifa per la cessione di Medhi Benatia: 40 mila franchi svizzeri di ammenda. Tutta colpa di una clausola irregolare, che avrebbe impedito così di rinforzare delle dirette concorrenti.

È emerso infatti che nell’accordo della cessione è stata inserito un obbligo particolare e anomalo, contrario alle normative della Fifa: in base a questa clausola l’Al-Duhail, fino a tutto il 2021, non può cedere Benatia a Napoli, Roma, Milan, Inter e Lazio, oltre che al Paris Saint Germain. In caso contrario i qatarioti sarebbero obbligati a pagare una penale di 5 milioni.

La sentenza della Fifa risale a quasi un anno fa (è del 20 settembre 2019). Il club bianconero è stato punito per aver violato l’articolo 18bis del Regolamento Fifa sul trasferimento dei calciatori, che stabilisce che “nessun club deve stipulare un contratto che dia possibilità al/ai club controparte/i , e viceversa, o a ogni terza parte, di acquisire la possibilità d’influenzare la sua indipendenza in materia di reclutamento (employment) e trasferimenti, le sue politiche e le performance della sua squadra”.

Fonte: Calciomercato.com