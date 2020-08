Roma, Planes ha già dato l’ok ai giallorossi

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ramon Planes si avvicina alla Roma. Il casting della nuova proprietà per il nuovo direttore sportivo sta accelerando, in attesa che del closing da Pallotta a Friedkin.

Tra i profili circolati c’è soprattutto quello dell’attuale segretario tecnico del Barcellona: stando a quanto scrive il portale “Tuttomercatoweb.com”, Planes ha già dato la sua disponibilità al club giallorosso.

Il suo eventuale arrivo, inoltre, non è legato al destino dell’allenatore Mauricio Pochettino, nome che era circolato nei giorni scorsi nel caso in cui il nuovo management decidesse di non proseguire con Fonseca.

Fonte: Tmw.com