Dalla Turchia: è fatta, Diego Perotti lascia la Roma e si trasferisce al Fenerbahce

AS ROMA NEWS – La nuova Roma di Friedkin comincia a potare i primi rami e a tagliare i così detti esuberi in rosa. Il primo a salutare, scrivono dalla Turchia, è Diego Perotti.

Stando a quanto riferisce il giornalista Sercan Hamzaoğlu, la Roma e il Fenerbahce avrebbero già trovato un accordo per il passaggio del trequartista argentino al club di Istanbul.

Fenerbahçe, Roma’nın Arjantinli oyuncusu Perotti’nin transferinde sona geldi. Roma Kulübü ve oyuncuyla anlaşma çok yakın. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 12, 2020

Per Diego Perotti sarebbe l’addio alla Capitale dopo 4 anni e mezzo di permanenza in giallorosso. Il brasiliano Juan Jesus è l’altro calciatore che dopo tanto tempo trascorso a Trigoria sembra sul punto di lasciare Roma per approdare al Cagliari di Di Francesco.