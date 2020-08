Roma, contatti avviati con la Dinamo Kiev per il terzino polacco Kędziora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la Roma non abbia ancora ufficializzato il prossimo direttore sportivo, il club giallorosso non resta con le mani in mano in vista del mercato che partirà ufficialmente a settembre.

Il giocatore che sembra essere nel mirino del club capitolino è il terzino della nazionale polacca Tomasz Kędziora di proprietà della Dinamo Kiev. Lo rivela Alfredo Pedullà con un tweet.

Tomasz Kędziora, 26 anni, è cresciuto calcisticamente in patria, ed esattamente ai polacchi del Lech Poznan. Tre anni fa poi il trasferimento al club ucraino col quale ha totalizzato 76 presenze e 3 gol. Con la maglia della nazionale polacca invece ha collezionato invece 16 presenze.