Juventus nel caos: urla e insulti nello spogliatoio. Agnelli furioso, Pirlo ora rischia

ALTRE NOTIZIE – Se la situazione in casa Roma non è delle migliori, quella che si respira intorno alla Juve è un’aria pesantissima. E Andrea Prilo sembra rischiare il posto fin da subito.

Ieri, al termine della partita persa contro il Benevento allo Stadium, è scoppiato il caos dentro lo spogliatoio: urla e insulti, racconta oggi La Stampa, dopo che l’allenatore aveva scaricato la colpa della debacle alla squadra.

Stamattina la tensione in casa Juve resta alle stelle: stando a quanto rivela in questi minuti Sportmediaset, sta andando in scena un summit alla Continassa fra i vertici dirigenziali ed Andrea Agnelli.

Il presidente della Juventus, in particolare, sarebbe furioso per la prestazione fornita dalla squadra nella giornata di ieri e sarebbe pronto a mettere tutti in discussione. La posizione di Pirlo non sembra più così solida. Saranno decisive le prossime partite.

Fonti: Calciomercato.it / La Stampa / Sportmediaset