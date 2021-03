Fonseca al capolinea, spaccatura con la squadra. Allegri o Nagelsmann per il prossimo anno

AS ROMA NEWS – Corsa a due per la panchina della Roma del prossimo anno. Il destino di Fonseca sulla panchina giallorossa infatti è ormai segnato. Lo scrive in questi minuti il portale “Repubblica.it” (M. Pinci), che parla di spaccatura ormai segnata tra l’allenatore giallorosso e la squadra.

Dzeko che fissa il vuoto in panchina, Pellegrini che va contro il pensiero del tecnico in tv, Pedro che esce dal campo spazientito. Tutti segnali di una frattura ormai consumata tra Fonseca e i suoi ragazzi, e che spingerà la nuova proprietà a cambiare allenatore a fine stagione.

I Friedkin, Tiago Pinto e Charles Gould hanno iniziato uno scouting dei migliori tecnici disponibili per il prossimo anno: il primo sulla lista è Massimiliano Allegri con il quale ci sono già stati dei contatti. Il tecnico toscano ha aperto alla Roma, ma i capitolini non sono gli unici a corteggiarlo.

L’altro nome è quello di Julian Nagelsman, 33 anni, del Lipsia. Due filosofie opposte tra cui scegliere: la corsa con vista sul futuro è iniziata. Quella di Fonseca sembra arrivata invece al capolinea.

Fonte: Repubblica.it