Italia, Mancini: “Zaniolo all’Europeo? Non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto”

AS ROMA NEWS – Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, nel corso della quale ha affrontato anche il discorso relativo ad alcuni calciatori della Roma, tra cui Zaniolo e Cristante. Ecco le sue parole:

Su De Rossi.

“Ne avevamo parlato quando lui ha deciso di andare al Boca. Sta facendo il corso, ci siamo risentiti, serviva una persona che ora ci potesse seguire sul campo. Abbiamo preso questa decisione, parlando con il presidente. Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano. A lui serve per fare esperienza perché vorrà fare l’allenatore in futuro”.

Su Zaniolo.

“Lo stiamo seguendo, valuteremo quando rientrerà in squadra. Un pensiero ce lo facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto. È un ragazzo giovane che potrà giocare competizioni importanti. Dovremo essere sicuri”.

Sull’emergenza a centrocampo.

“Siamo un po’ in difficoltà sul centrale, ci manca Jorginho e non era in grado di giocare. Tornerà a casa probabilmente Bryan Cristante. Vedremo con i ragazzi dell’Inter”.