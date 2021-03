AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 22 marzo 2021:

Ore 11:00 – Alessandro Florenzi, in prestito al Paris Saint-Germain, sta convincendo il club francese e ha dalla sua un contratto già disegnato: riscatto a 9 milioni. Il più appare fatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – Ennesimo battibecco tra Pedro e Fonseca al momento della sostituzione: lo spagnolo, scrive Il Messaggero, ha chiesto spiegazioni al tecnico sul perchè di quella scelta.

Ore 9:45 – Capitolo Zaniolo: il 22 giallorosso giovedì vola a Innsbruck per l’ultimo controllo dal professor Fink. Se tutto andrà bene, esordirà il 10 aprile con la Primavera. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Roma già al futuro: Icardi con Piccoli per l’attacco, mentre in panchina Allegri e Nagelsmann sono i nomi più caldi. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

