Roma al futuro: Icardi più Piccoli in attacco, Allegri o Nagelsmann in panchina

AS ROMA CALCIOMERCATO – Icardi alla Roma con Allegri (o Naglesmann) in panchina. Insiste su questa strada anche oggi l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci), all’indomani della pesante sconfitta rimediata dai giallorossi di Fonseca per mano del Napoli.

Una batosta, l’ennesima negli scontri diretti, che rende complicatissima la corsa alla Champions, ormai diventata più facile da conquistare attraverso la vittoria dell’Europa League che dalla rimonta in campionato: il distacco dal quarto posto è diventato di 5 punti, e le squadre da superare potrebbero presto diventare tre.

Anche per questo i Friedkin, piuttosto delusi, ieri scuotevano la testa in tribuna. I nuovi proprietari, scrive La Repubblica, guardano già al futuro e ripartono da un nuovo allenatore e da un grande attaccante, affiancato da un giovane di prospettiva. E il quotidiano fa anche i nomi.

Per il centravanti l’obiettivo è sempre quello: Mauro Icardi. Alle sue spalle la Roma sta pensando a un numero nove italiano, più giovane e di prospettiva, come Roberto Piccoli (20 anni) dello Spezia. Per la panchina i nomi sono due: Massimiliano Allegri, il grande sogno dei tifosi, oppure il giovanissimo Julian Nagelsmann, 33 anni, tecnico del Lipsia.

Fonte: La Repubblica