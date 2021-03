Friedkin scuote la testa: Fonseca torna in bilico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin che scuote la testa in tribuna durante Roma-Napoli è l’immagine più rappresentativa del malcontento che c’è nei vertici del club verso una squadra che perde l’ennesimo scontro al vertice e rischia di dire addio al grande obiettivo stagionale: il quarto posto in campionato.

“Fonseca, la conferma torna in bilico”, titola oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La Roma nell’ultimo mese è stato un disastro: 7 punti conquistati nelle ultime 6 partite. Tutto questo, sempre con l’enorme buco nero rappresentato dagli scontri diretti con le big, con la Roma che ha raccolto solo 3 punti sui 27 disponibili finora (0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Un’analisi impietosa che, se fosse allargata al biennio portoghese, vedrebbe 3 successi (tutti nella scorsa stagione) in 21 partite.

Numeri pesantissimi per Fonseca, la cui conferma è sempre più a rischio. Allegri e Sarri i nomi che continuano a circolare intorno alla panchina giallorossa del prossimo anno. Le parole del mister a fine partita (“Non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre e non siamo forti come altre“), sembra essere la sentenza tombale sulla stagione della Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport