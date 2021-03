ROMA-NAPOLI 0-2, Il Tempo: “Squadra piccola, ora è una certezza”, Leggo: “Ko vergognoso” Il Messaggero: “Gattuso stravince con Fonseca”

AS ROMA NEWS – Altro scontro diretto perso per la Roma, con i giallorossi che vengono battuti dal Napoli all’Olimpico col punteggio di 2 a 0 e dicono probabilmente addio al quarto posto. Decide il match una doppietta di Mertens nel primo tempo.

“Ora non è più un trend ma una certezza: la Roma è piccola”, l’amarissimo commento de Il Tempo (T. Carmellini) oggi in edicola. La Roma perde l’ennesimo scontro al vertice e rischia di scivolare al settimo posto. “I numeri impietosi: sette punti nelle ultime cinque partite di campionato. Un disastro. E anche il fortino casalingo si inizia a sgretolare con il passare delle giornate in una stagione che rischia di diventare fallimentare e concedere alla Roma solo un pass per la tristissima Europa Conference League che prenderà il via a partire dalla prossima stagione”.

“Roma, altra brutta figura”, titola invece Il Messaggero (U. Trani): “La Roma si dimostra ancora debole con le forti. L’ottava sconfitta in campionato rischia di essere fatale nella cosa Champions. Si inchina al Napoli senza mai entrare in partita, Gattuso vince nettamente la sfida con Fonseca che, sempre a digiuno contro le big, si allontana dal quarto posto, adesso a 5 punti. Dal pari di Benevento solo 7 punti in 6 match. Visto l’andamento lento nel girone di ritorno (13 punti su 27), meglio puntare forte sull’Europa League: alzando quel trofeo, si conquista contemporaneamente la partecipazione alla coppa più prestigiosa”, scrive il giornale.

“Bella in Europa, triste in Italia”, il laconico commento di Leggo (F. Balzani). “La Roma di Fonseca non sorprende nessuno e conferma una verità assoluta: con le grandi squadre non si vince mai. Il ko vergognoso col Napoli di ieri sera ne è la conferma, ma i più perspicaci lo avevano già intuito nelle puntate precedenti. E lo dimostrano i numeri”.

“Lo scontro diretto di ieri è finito come al solito“, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), e cioè “con una sconfitta. Il Napoli tanto criticato è in pienissima corsa per il quarto posto. Se ieri ha vinto, però, non è perché era più fresco ma perché Gattuso ha preparato la gara meglio di Fonseca e i suoi calciatori l’hanno interpretata meglio degli avversari, escluso Pellegrini”.

“Senza mentalità”, titola a tutta pagina Il Romanista oggi in edicola: “All’Olimpico un ko che fa malissimo. La squadra non scende in campo per 45 minuti e si consegna al Napoli. Ieri tutti hanno sbagliato tutto, e le parole post gara, oltre a non spiegare, non servono a niente”.

