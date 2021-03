Allegri: “Futuro? Non so ancora niente. Un allenatore è bravo quando crea valore e vince”

AS ROMA NEWS – Max Allegri, allenatore accostato più volte alla Roma, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e della crisi del calcio italiano. Questo uno stralcio delle sue parole.

I tifosi di Roma e Napoli chiedono se andrai da loro.

“Non so ancora niente”.

Sul calcio italiano.

“Ho passato un anno senza guardare niente, ora invece mi sono rimesso a guardarle. L’ultima che ho visto dal vivo è stata Tottenham-Bayern Monaco. Ho fatto un po’ di riflessioni, in questo momento qui il calcio italiano deve rimboccarsi le maniche, credo che dobbiamo tutti un po’ riflettere. Non dobbiamo buttare tutto ciò che ci hanno insegnato, serve equilibrio. Sento parlare del gioco da dietro… va bene tutto però il calcio è una cosa seria. Bisognerebbe mettere al centro il calciatore e lavorarci. La tattica serve perché tutti gli allenatori organizzano la squadra, però in Europa passano la palla a 100 all’ora e bisogna farci delle domande. Dobbiamo riprendere a lavorare nella tecnica e nella tattica individuale nel calcio giovanile. A me dispiace dirlo, ma un allenatore è bravo quando crea valore e vince”.

“Sono molto legato alle Juve, come al Milan e al Cagliari. Io alle squadre dove sono stato mi ci affeziono. Non sembra, ma sono un passionale. Se tornerei alla Juve? Non lo so, è impossibile dirlo. Tornare ad allenare? Voglio rientrare a giugno, mi hanno anche contattato ultimamente ma ormai aspetto la fine della stagione. Mi manca il contatto con i calciatori”.

Fonte: Sky Sport