ROMA-NAPOLI 0-2, i voti dei giornali: Pau Lopez e Ibanez, un disastro. Karsdorp uno dei pochi a salvarsi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una pioggia di insufficienze, alcune di queste piuttosto pesanti: non si salva nessuno oggi nella Roma dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Per i giornali i peggiori in campo sono Pau Lopez e Ibanez, che incassano svariati 4 in pagella.

Molto male anche Pedro, Dzeko ed El Shaarawy. Le uniche e sporadiche sufficienze le prendono Karsdorp, Pellegrini e Villar, quest’ultimo subentrato dalla panchina. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 4.5; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4.5 ; Karsdorp 6, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5; Dzeko 5. Subentrati: Villar 6, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 4; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 6, Diawara 5.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4, El Shaarawy 5; Dzeko 4.5. Subentrati: Villar 6, Perez 5.5, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 4.5; Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 4.5; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 6, Spinazzola 5.5; Pedro 4, El Shaarawy 4; Dzeko 5. Subentrati: Villar 5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (M. AZZI)

Pau Lopez 5.5 ; Mancini 5, Cristante 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 6, Pellegrini 6.5, Spinazzola 5.5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Villar 5.5, Perez 6, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Villar 5.5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 4; Mancini 4.5, Cristante 4, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 6, Spinazzola 5; Pedro 4, El Shaarawy 4.5; Dzeko 4.5 Subentrati: Villar 6, Perez 5.5, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 4; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, El Shaarawy 4.5; Dzeko 4.5 Subentrati: Villar 6, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 4.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 4.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 4.5; Karsdorp 6, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 5. Subentrati: Villar 6.5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.