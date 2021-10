JUVENTUS-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde allo Stadium, battuta uno a zero dalla Juventus. Decide un gol di Kean nel primo tempo. La squadra di Mourinho lotta, ma non brilla ed esce per l’ennesima volta sconfitti contro una diretta concorrente.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Allianz Stadium e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Sfortunato in occasione del gol di Kean. Per il resto quasi mai impegnato dagli attaccanti bianconeri.

Karsdorp 5 – In grandissimo affanno contro De Sciglio. Le sue incursioni sono poca cosa. Nel finale rischia anche il rosso.

Mancini 6 – Non sfigura, ma in un paio di circostanze è troppo lento nelle chiusure.

Ibanez 5,5 – Partita macchiata dalla scarsa reattività in occasione del gol partita. Peccato.

Vina 6 – Non perfetto in occasione del gol di Kean. Si riscatta nella ripresa, crescendo sorprendentemente alla distanza.

Cristante 6 – Nonostante qualche sbavatura, gioca una partita di sostanza.

Veretout 5,5 – Sbaglia il suo primo rigore nel momento chiave, calciandolo malino. Nella ripresa prova a riscattarsi, ma senza successo. Dall’80’ Shomurodov sv.

Zaniolo sv – Parte carico a pallettoni, ma dopo venti minuti si fa male. Sfortunatissimo. Dal 24′ El Shaarawy 5 – Deludente. L’impegno c’è, ma la sua incidenza nel match è quasi nulla.

Pellegrini 5,5 – Sotto tono. Si vede poco, da lui oggi ci si aspettava qualcosa di diverso.

Mkhitaryan 5,5 – Poco efficace.

Abraham 6 – Cerca di suonare la carica, e nel primo tempo è l’unico a creare grattacapi dalle parti di Szczesny, procurandosi anche un rigore.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La Roma non ha sfigurato questa sera, giocando una buona partita ma contro una Juventus ridotta ai minimi termini e apparsa tutt’altro che brillante. La sconfitta di oggi fa male, e sa di occasione persa. I big match restano un tabù pesantissimo per la Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini