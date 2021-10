Zaniolo, infortunio al ginocchio: esce al 25′ di Juventus-Roma

AS ROMA NEWS – Juventus-Roma perde un protagonista a metà del primo tempo: Nicolò Zaniolo ha dovuto abbandonare il campo al minuto 25 per infortunio.

Tutta colpa di un problema al ginocchio: il giocatore, durante un ripiegamento difensivo, ha avvertito dolore e ha chiesto il cambio.

Zaniolo, il più carico dei suoi in avvio di gara, sarà sottoposto a dei controlli nelle prossime ore per capire la gravità del problema. Dalle prime indiscrezioni sembra trattarsi di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro.

La Roma incrocia le dita: i giallorossi sono attesi da una serie di partite importanti, e perdere ora Zaniolo, che stava tornando al top della forma, sarebbe un bel problema.

Redazione Giallorossi.net