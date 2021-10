JUVENTUS-ROMA: 1-0 (16′ Kean). I giallorossi lottano ma non basta, altra sconfitta allo Stadium

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Questa sera Juventus e Roma si affrontano all’Allianz Stadium nell’atteso confronto tra due squadre rivali ma anche tra due tecnici di primo piano.

Mourinho sfida Allegri e prova a infrangere il tabù dei confronti diretti che Pellegrini e compagni si portano dietro da un anno a questa parte. Entrambe le formazioni dovranno fare i conti con qualche assenza pesante, ma lo spettacolo non mancherà.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita. La Roma perde ancora una volta allo Stadium. Decide un gol di Kean nel primo tempo. I giallorossi ci hanno provato, lottando fino all’ultimo, senza riuscire però a fare gol a una Juventus tutt’altro che irresistibile.

92′ – Ammonito Karsdorp.

90′ – Tre minuti di recupero. Proteste di Mourinho.

89′ – Ammonito Mancini.

88′ – CAMBIO JUVE: fuori De Sciglio, dentro Alex Sandro.

87′ – Ammonito Danilo.

85′ – Ammonito Shomurodov per un intervento falloso.

84′ – Cristante di potenza da fuori palla deviata che esce di poco!

80′ – CAMBIO ROMA: esce Veretout, dentro Shomurodov.

76′ – CAMBIO JUVE: esce Bernardeschi, dentro Arthur.

73′ – OCCASIONE ROMA! Vina inventa una gran giocata, entra in area e calcia di potenza, Chiellini devia in angolo con la palla che esce di un soffio!

71′ – DOPPIO CAMBIO JUVE: fuori Kean e Chiesa, dentro Morata e Kulusevski.

70′ – Ammonito El Shaarawy per un intervento in ritardo.

68′ – La Roma attacca ora a testa bassa ma non riesce a sfondare.

66′ – OCCASIONE ROMA! Veretout calcia a giro dal limite, palla che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny!

63′ – OCCASIONE JUVE: Bernardeschi dalla distanza calcia col sinistro, palla che esce di un soffio.

54′ – Azione insistita della Roma nell’area della Juve, Pellegrini finisce a terra dopo un contrasto con Chiellini, i compagni chiedono il rigtore. Il Var però non segnala nulla.

52′ – Ancora pericoloso De Sciglio a sinistra, il terzino stavolta prova a concludere in porta calciando a lato.

49′ – Ammonito De Sciglio per intervento in netto ritardo su Karsdorp.

48′ – OCCASIONE JUVE! Cross di De Sciglio, Berardeschi lasciato liberissimo a centro area compie una spettacolare rovesciata respinta da Rui Patricio, poi Kean tutto solo calcia alto!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce il primo tempo. La Roma è sotto di un gol, colpita al primo tiro in porta della Juventus, che non ha mai creato altri pericoli dalle parti di Rui Patricio. I giallorossi, scossi dopo il gol, si sono risollevati nel finale trascinati da Abraham che si è conquistato un rigore, poi sbagliato da Veretout. A tra poco per il racconto del secondo.

45’+3′ – Ammonito Abraham per un fallo su Chiellini.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – VERETOUT SBAGLIA IL PENALTY. Szczesny para la conclusione del francese.

43′ – Rigore confermato.

41′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Fallo fischiato a Szczesny, ma il guardalinee aveva alzato la bandierina! Poi Abraham aveva concluso l’azione segnando. Confusione totale in campo. Check del VAR.

39′ – Anbraha prova a caricare la squadra dopo una sua incursione in area chiusa in angolo. La Roma dopo il gol incassato appare meno convinta.

35′ – Primo squillo della Roma: cross dalla sinistra per la testa di Abraham che però non riesce a imprimere la giusta forza al pallone, blocca Szczesny.

26′ – CAMBIO ROMA: non ce la fa Zaniolo, dentro El Shaarawy.

22′ – Zaniolo rientra in campo, prova a resistere.

21′ – Problema muscolare per Zaniolo, sembra già pronto il cambio. Si scalda El Shaarawy.

16′ – GOL DELLA JUVE. Kean. Cross dalla sinistra di De Sciglio, Bentancur colp0isce di testa e batte Rui Partricio, complice una deviazione decisiva di Kean. Juve in vantaggio al primo tiro in porta.

8′ – Ancora Roma! Zaniolo trova Pellegrini che calcia col sinistro dal limite, palla deviata in angolo.

6′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini su punizione calcia sul secondo palo trovando Mancini che di testa batte in porta trovando la risposta di Szczesny!

5′ – Roma partita senza timori, buon approccio alla partita.

0′ – Fischia Orsato, parte Juventus-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 19:50 – La Roma comunica il proprio schieramento ufficiale, confermate le anticipazioni di Sky Sport: gioca Abraham dal primo minuto, Vina preferito a Calafiori a sinistra.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

Ore 19:33 – Ecco la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Torino, temperatura intorno ai 13 gradi. Terreno di gioco che appare in ottime condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All.: Allegri.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Lu. Pellegrini, Arthur, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Kaio Jorge, Morata.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral.

ARBITRO: Orsato di Schio

Guardalinee: Bindoni, Bresmes

Quarto Uomo: Colombo

Var: Nasca

Avar: Costanzo

Giallorossi.net – A. Fiorini