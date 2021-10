TIAGO PINTO: “Roma più forte grazie a Mourinho. Paghiamo noi i calciatori eppure giocano più partite in nazionale…”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Juventus-Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare all’Allianz Stadium:

Avete scelto Mourinho anche per i big match?

“Lo abbiamo preso per vincere tutte le partite. È chiaro che le partite tra big sono sempre quelle che hanno più carica, che si sentono ma valgono sempre 3 punti come contro l’Empoli o il Verona. Con un allenatore come Mourinho che ha esperienza e qualità è normale che quando dico che la Roma sia più forte lo è per lui”.

Si aspetta una Roma diversa e più matura contro le big? Aspettate la crescita di Villar o cercherete centrocampisti?

“Abbiamo un ciclo difficile, non possiamo dividere le partite contro le big dalle altre. Nella scorsa stagione non abbiamo vinto i big match, in questa ci aspettiamo di fare meglio ma non possiamo mettere tanta pressione sulle partite perché valgono 3 punti. Su Villar: è sempre così nel calcio, 3-4 settimane fa si parlava di Diawara ed ora si parla di Villar. La stagione è lunga, aspettiamo il lavoro che il mister fa in settimana anche con Gonzalo, che è un bravo professionista, ragazzo e calciatore”.

Cosa avete pensate quando avete visto Abraham uscire dal campo con l’Inghilterra?

“Le soste Fifa sono molto cariche per i calciatori, per loro è un sogno giocare con la Nazionale e per me è un problema di cuore. Noi prendiamo i calciatori, paghiamo gli stipendi e loro giocano più partite in Nazionale. Guardo tutte le partite e ho le notifiche, perché ho paura che qualcosa possa succedere. Gli infortuni succedono perché è impossibile giocare così tanto in poco tempo”.