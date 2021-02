JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Pochissimi dubbi di formazione per Fonseca alla vigilia di Juventus-Roma. Con Dzeko destinato a partire dalla panchina, Pellegrini squalificato, Smalling e Pedro indisponibili, l’undici giallorosso appare scontato.

In porta confermato Pau Lopez a discapito di Mirante, mentre in difesa sarà Ibanez a giocare centrale con Mancini e Kumbulla ai suoi lati. A centrocampo agiranno Veretout, Villar e Cristante, mentre sulle fasce Karsdorp e Spinazzola avranno il compito di vedersela con clienti scomodi tra cui Chiesa e McKennie.

In attacco Borja Mayoral avrà il compito di non far rimpiangere Dzeko e confermare quanto di buono fatto in questi ultime partite. Poco dietro di lui si muoverà l’armeno Mkhitaryan, il giocatore che proverà a scompaginare la retroguardia juventina con le sue qualità tecniche.

Queste dunque le probabili formazioni di Juventus-Roma, gara che si giocherà all’Allianz Stadium sabato 6 febbraio alle ore 18, diretta tv su Sky Sport:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

ROMA (3-5-2): Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – A. Fiorini