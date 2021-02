AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 5 febbraio 2021:

Ore 12:00 – Claudio Vigorelli, agente del terzino giallorosso Davide Santon, ha chiarito la posizione del suo assistito: “Davide ha avuto diverse richieste, non solo dallo Spezia. Ma ha pensato di affrontare un trasferimento al termine di questa stagione. Vuole terminare l’anno con la Roma, poi si vedrà”. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 10:20 – Mino Raiola scontento per una commissione decurtata sul rinnovo di Calafiori e questo sembra incidere sul prolungamento di Mkhitaryan. Ma a Trigoria sono ottimisti e danno per scontata la permanenza dell’armeno. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 9:30 – El Shaarawy in forma, ok i test atletici svolti in questi giorni a Trigoria. Si va verso una sua convocazione per Juventus-Roma, oggi Fonseca deciderà se portare anche il Faraone a Torino. (Corriere dello Sport)

