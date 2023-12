JUVENTUS-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è recuperato e domani potrebbe partire dal primo minuto. La titolarità della Joya però non è scontata, visto che il calciatore non ha i novanta minuti nelle gambe. Per questo Mourinho valuta di riproporre Belotti in tandem con Lukaku.

L’altro grande dubbio è legato alla presenza di Pellegrini nell’undici iniziale: anche qua si ripropone il discorso fatto per l’attacco, con Bove che è in un momento di grazia e difficilmente si può rinunciare a uno con le sue caratteristiche in mediana.

C’è poi un’altra piccola incertezza da risolvere sulle fasce laterali: se a destra Kristensen parte davanti a Karsdorp e Celik, a sinistra Zalewski è in ballottaggio con Spinazzola, dove nessuno dei due sta riuscendo a convincere appieno il tecnico. Ok Mancini, in gruppo nella rifinitura di oggi.

QUI JUVENTUS – Allegri, come previsto, recupera sia Locatelli che Chiesa, con entrambi che dovrebbero partire titolari domani sera. In difesa Danilo con Gatti e Bremer, a centrocampo favorito Weah a destra con McKennie intermedio, altrimenti spazio a Miretti. In attacco il giovane Yildiz dovrebbe partire dalla panchina.

IL METEO DEL MATCH – Per domani previsto cielo coperto sopra Torino, ma non sono attese precipitazioni durante la giornata e nemmeno nel corso del match. Temperatura che nella serata scenderà intorno ai sei gradi.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque al momento le probabili formazioni di Juventus-Roma, match in programma sabato 30 dicembre alle ore 20:45, diretta TV su DAZN:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Vlahovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski, Dybala, Lukaku.

Giallorossi.net – A. Fiorini