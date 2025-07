KAISERSALUTERN-ROMA 0-1: top e flop del match

E’ terminato da pochi minuti il terzo test amichevole di questo precampionato giallorosso con la Roma che ha affrontato il Kaisterslautern al Fritz Walter Stadion.

La partita si è conclusa con il punteggio di 1 a 0 per i giallorossi: decide il gol di Ferguson nel primo tempo, bravo ad approfittare di un errore del portiere avversario in fase di disimpegno.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Ferguson timbra ancora – Ok, sono amichevoli estive e contano poco, ma l’irlandese sta dimostrando subito di avere una certa confidenza con il gol. Bravo anche nel partecipare alla manovra offensiva della squadra.

Il pressing alto uomo contro uomo – Si è subito visto il credo calcistico di Gasp: nonostante le gambe imballate, la squadra si è impegnata al massimo nel seguire i dettami del tecnico, giocando uomo contro uomo nella metà campo avversaria nel tentativo di recuperare subito palla.

La solidità difensiva – L’intesa dei tre centrali è collaudata: i tedeschi non hanno mai creato pericoli se non quel colpo di testa di Prtajin a metà ripresa. A turno i tre centrali hanno anche provato a sganciarsi per dare sostegno alla manovra offensiva.

Test superato senza infortuni – I tedeschi davanti al proprio pubblico non hanno fatto sconti. Un po’ di apprensione iniziale per Konè, quindi per Ferguson. Ma tutto, fortunatamente, è filato liscio.

FLOP DEL MATCH

La scarsa vena offensiva – A parte il gol partita di Ferguson, gentilmente concesso dal portiere avversario, la squadra non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Ma le assenze di Dybala e Dovbyk hanno pesato in tal senso.

La telecronaca di DAZN – Momenti di imbarazzo nel finale, con il telecronista che parlava di Pagano in campo, scambiandolo più e più volte con Romano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini