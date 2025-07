Paura al termine della partita: tifoso cade dal settore ospiti, trasportato d’urgenza in ospedale

La Roma prosegue il suo precampionato con un’altra vittoria: 0-1 il risultato finale contro il Kaiserslautern, firmato dal gol di Ferguson. Dopo i successi nei test con Trastevere e UniPomezia, i giallorossi restano dunque a punteggio pieno nelle amichevoli estive.

A rovinare il finale di partita è stato però un grave incidente accaduto al termine del match. Un tifoso romanista, nel tentativo di avvicinarsi alla squadra arrampicandosi sulla vetrata a bordo campo, è scivolato ed è precipitato da un’altezza di circa cinque metri.

Tempestivo l’intervento di Gianluca Mancini, che è stato il primo a soccorrere il sostenitore. Poco dopo sono accorsi anche altri giocatori della Roma, che hanno allertato lo staff medico. Le operazioni di soccorso sono durate oltre dieci minuti ed è stato necessario l’uso del defibrillatore. Successivamente è stato trasportato via in barella e ricoverato in ospedale, dove si trova tuttora in osservazione.