Kalinic, tanti gol e lo sconto per restare giallorosso

NOTIZIE ROMA CALCIO – Edin Dzeko è convinto che Kalinic possa dare una mano alla Roma, forse l’unico a pensarlo da sempre insieme a Petrachi, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Anche quand’era a disposizione, non è mai stato una vera alternativa al bosniaco per Fonseca e la strada con i giallorossi sembrava spenta e il ritorno a Madrid già deciso. Le parole di Petrachi di qualche giorno fa però aprono uno spiraglio, seppur minimo, per la permanenza a Trigoria.

Il croato dovrebbe fare due mesi e mezzo di altissimo livello, almeno 7-8 gol: fare in due mesi più di quello fatto in due anni. Per sperare nella conferma a Trigoria dovrebbe fare un’estate ad altissimo livello ma anche ridursi l’ingaggio: troppi 3 milioni per un giocatore di 32 anni, oltretutto non titolare.

Fonte: Gazzetta dello Sport