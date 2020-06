PAU LOPEZ: “Non ho potuto dire no alla Roma. C’erano tanti soldi in ballo, è stata un’ottima operazione anche per il Betis”

AS ROMA NEWS – Il portiere della Roma, Pau Lopez è stato protagonista di una diretta Instagram col canale bcnbest, parlando anche della sua esperienza in Italia. Le sue parole: “Fisicamente sto meglio, non so quando potrò tornare, spero tra poco. Farò altre prove, ma ancora è un po’ complicato fare tutto. Essendo un infortunio alla mano vorrei curarmi bene”.

Sull’arrivo a Roma…

“Non avevo intenzione di andare via dal Betis, la mia famiglia stava benissimo. Poi però è arrivata la Roma e ho avuto la possibilità di giocare in un club storico che va sempre in Champions, era difficile dire no. C’erano molti soldi in ballo ed è stata un’ottima operazione anche per il Betis. Non potevo dire no a questa esperienza, in un club così grande e storico. I tifosi e i compagni mi hanno trattato benissimo. Ci sono giocatori come Dzeko, Pastore, Fazio e Kolarov, è una grande cosa dividere lo spogliatoio con loro”.

L’italiano?

“Sono arrivato a Roma senza sapere una parola di italiano, ma non ho grandi problemi a imparare le lingue e piano piano parlando col traduttore della Roma, che conosce 8 lingue, sono migliorato”.

Un messaggio ai tifosi giallorossi?

“Speriamo che queste ultime dodici partite ci portino al risultato che vogliamo ottenere”.