Kamara-Roma, Pinto ci spera ancora. E rispunta Ndombele

AS ROMA NOTIZIE – La Roma non ha ancora perso tutte le speranze di riuscire ad arrivare a dama con Boubacar Kamara, giovane centrocampista del Marsiglia che per Pinto è sempre stata la primissima scelta per rinforzare la mediana giallorossa.

Il problema del gm è che nei giorni scorsi è volato sul giocatore, tentato dalle avance di Mourinho, il Manchester United che a suon di sterline sembra essere balzato decisamente in pole per assicurarsi il calciatore a scadenza di contratto.

La Roma però, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), non si è ancora del tutto arresa all’idea di perdere Kamara, e forte dei contatti diretti con il ragazzo e un conto aperto col Marsiglia per i riscatti di Under e Pau Lopez, spera ancora di riuscire a battere la concorrenza degli inglesi.

Per Il Messaggero (S. Carina) invece è Tanguy Ndombele una delle piste più calde per questo finale di mercato. Anche stavolta però è la concorrenza di una big a minacciare la Roma: il PSG ha avviato i primi contatti esplorativi col Tottenham per un prestito.

Non arrivano conferme invece sul nome di Ever Banega, ex Siviglia ed Inter, ora all’Al-Shabab, mentre è sempre d’attualità l’austriaco Grillitsch dell’Hoffenheim.

In ogni caso, affinché si concretizzi un arrivo ci sarà bisogno di almeno una cessione: Diawara, eliminato dalla Coppa d’Africa e di ritorno a Trigoria tra oggi e venerdì, continua a tentennare. Ma la sua titubanza ha già fatto virare su altri obiettivi alcune delle pretendenti. Il Torino ad esempio è a un passo da Ricci (Empoli). Rimangono in lizza Valencia, Sampdoria, Venezia e Cagliari.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera

