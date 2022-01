La Roma già al lavoro per l’attacco del futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto è già al lavoro per costruire l’attacco del futuro della Roma. Che ripartirà da Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo, ma che potrebbe avere diverse novità dalla prossima estate.

Sembra infatti molto probabile che saluti Henrikh Mkhitaryan, ormai arrivato a spegnere 33 candeline. L’armeno è in scadenza di contratto ed è molto probabile che a giugno si arrivi alla decisione comune di salutarsi.

Restano sotto esame anche Eldor Shomurodov, che non ha convinto del tutto e potrebbe già lasciare Trigoria la prossima estate, e lo spagnolo Carles Perez, destinato a un ritorno in Spagna.

La Roma nel frattempo si muove per individuare i giusti profili con cui rinforzare il suo attacco: in pole, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo), c’è Stephy Mavididi, 23enne ala inglese in forza al Montpellier, con un passato in Italia alla Juventus u23.

Per il ruolo di vice Abraham occhi puntati su un giovane centravanti dal grande futuro: si tratta di Benjamin Šeško, 18enne attaccante del Salisburgo di 194 centimetri. Il suo agente, Elvis Basanovic, ha visitato Trigoria pochi giorni fa e con Pinto si è già parlato del suo possibile passaggio alla Roma.

