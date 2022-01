La Roma anticipa tutti: quasi fatta per Ivkovic, stellina del calcio croato

AS ROMA NEWS – In attesa di piazzare l’ultimo acquisto a centrocampo, la Roma sta per assicurarsi un giovane mediano dal grande talento: si tratta di Mate Ivkovic, stella classe 2006 di proprietà dell’Hajduk Spalato.

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). Il sedicenne, centrocampista che gioca davanti alla difesa, è già nel giro dell’Under 17 croata e sulle sue tracce – oltre ai giallorossi – ci sono alcuni top club pronti a offrirgli un contratto.

La Roma però si è mossa in netto anticipo rispetto alla concorrenza e questo dovrebbe rivelarsi decisivo per la fumata bianca. Elvis Basanovic, agente del giovane mediano, ad inizio settimana è stato al Fulvio Bernardini per trovare una accordo con la dirigenza romanista.

Filtra ottimismo sull’esito positivo della trattativa e si conta di chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni.

