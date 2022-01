Spinazzola corre, ma il suo ritorno slitta (forse) a marzo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Leonardo Spinazzola si allena in campo in questa pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, ma il suo rientro in gruppo comincia a slittare.

Stando a quanto racconta oggi Il Tempo (A. Austini), c’è un rallentamento rispetto alle previsioni emerse nelle settimane scorse. Non è un caso che non sia stata ancora fissata la data del tanto atteso consulto con l’ortopedico finlandese Lasse Leimpanen.

L’unica certezza al momento è che sarà il professore a raggiungere la Capitale per visitare l’esterno giallorosso: a quel punto ci si aspetta che arrivi il via libera per il rientro graduale in gruppo di Spinazzola.

Tempi certi non ce ne sono, ma a questo punto appare scontato che il terzino umbro non potrà giocare una partita prima di marzo. E, a sentire Mourinho, non si può neppure escludere che bisognerà aspettare ancora di più.

