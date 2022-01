Ciervo al Sassuolo a titolo definitivo: niente recompra, tutti i dettagli dell’affare

AS ROMA NEWS – Emergono i primi dettagli del trasferimento al Sassuolo di Riccardo Ciervo, attaccante giallorosso cresciuto in Primavera e girato in prestito alla Sampdoria.

La Roma, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter, lo cede in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro. Il club giallorosso avrà diritto al 25% della futura rivendita per la cessione fino a 10 milioni, del 20% se superiore a 10.

La Roma però perde il controllo del giocatore: non è infatti previsto un diritto di riacquisto a favore dei giallorossi. Ciervo dunque saluta Trigoria a titolo definitivo.

