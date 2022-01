Dal ritorno di fiamma per Xhaka all’affare Nandez: tutte le ultime sul mercato Roma

AS ROMA NEWS – Ultima settimana di contrattazioni, il 31 gennaio alle ore 20 suonerà il gong che metterà fine agli affari di questo calciomercato invernale piuttosto movimentato, specialmente nelle battute conclusive.

La Juventus sta infatti per chiudere l’acquisto di Dusan Vlahovic, mentre l’Inter è vicinissima a Gosens dell’Atalanta, due rinforzi pesanti che possono essere decisivi nel raggiungimento degli obiettivi dei due club.

La Fiorentina si consolerà con Arthur Cabral, centravanti brasiliano del Basilea, calciatore forte nel gioco aereo ma dotato anche di buona tecnica.

La Roma invece aspetta novità sul fronte Diawara: il guineano sta rientrando dalla coppa d’Africa dopo l’eliminazione per mano del Gambia di Darboe, e questo potrebbe facilitare una possibile cessione del calciatore. Al momento Amadou ha ricevuto le offerte di Torino e Valencia, ma deve ancora convincersi a lasciare Roma. Cosa che non ha molta voglia di fare, trovandosi benissimo nella Capitale.

In attesa di capire la scelta definitiva del calciatore, si riaccendono le voci che vogliono Granit Xhaka di nuovo accostato alla Roma. Il rinnovo non ha fatto bene allo svizzero, che è di nuovo scontento della sua situazione nell’Arsenal. Ecco perchè sarebbero riaperti i discorsi con Pinto: affare possibile però solo in prestito con diritto di riscatto. Al momento l’ipotesi appare complicata, mentre i discorsi potrebbero farsi seri in estate.

La pista Kamara ha invece perso parecchia consistenza da quando si è fatto sotto il Manchester United: per la Roma sarebbe durissimo competere con la potenza economica e il fascino dei Red Devils. Naithan Nandez continua a essere una possibilità last minute, ma ora si è fatta sotto anche la Juventus: i bianconeri hanno fiutato l’affare ora che il Cagliari sembra disposto a trattare per il prestito.

Altre piste per ora non ce ne sono. Ma tutto resta legato a doppio filo alla scelta di Diawara: se il giocatore non si deciderà a breve a cambiare aria, il mercato della Roma sarebbe virtualmente concluso. In caso contrario invece Pinto chiuderà per un centrocampista, e potrebbe anche uscire un nome a sorpresa dell’ultima ora.

Giallorossi.net – G. Pinoli

